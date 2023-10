Nozze di titanio : Il matrimonio di Berto e Ghitì Manera dura da 70 anni

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

70 Anni di Amore: Berto e Ghitì Manera Festeggiano le Nozze di Titanio nelle Valli Bergamasche. Il 10 ottobre, settant'anni fa, Alberto Manera e Margherita Tarzia pronunciavano i loro voti matrimoniali, e da allora non si sono mai separati. Oggi, la coppia, affezionatamente conosciuta come Berto e Ghitì, che risiede nella provincia di Bergamo, celebra le loro nozze di titanio, raggiungendo un nuovo traguardo nella loro storia d'amore che è iniziata quando erano poco più che ventenni.

La loro vita insieme nelle pittoresche valli bergamasche è stata raccontata dall'Eco di Bergamo. Sabato scorso, in anticipo della data speciale, Berto e Ghitì hanno festeggiato sul monte Cala, con un pranzo circondati dai familiari. La coppia, oggi rispettivamente di 95 e 92 anni, è ben nota in quei luoghi e ha due figli, vari nipoti e addirittura cinque pronipoti. Il figlio Giuseppe Manera, gestore del santuario del monte e proprietario di un punto di ristoro locale, è orgoglioso di far parte di questa straordinaria famiglia.

Berto, che ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro presso l'Ilva di Lovere, è stato anche un volontario impegnato nella cura del territorio. Oggi, sebbene abbia superato i novant'anni, si dedica alla famiglia e all'agricoltura con uno spirito infaticabile, prendendosi cura del suo orto e dei suoi animali quotidianamente. Anche Ghitì, la moglie, sembra essere una donna sempre in movimento, e quando le chiedono se hanno bisogno di qualcosa, la risposta è sempre un caloroso "ci sarà tempo per aiutarci", come racconta il figlio Giuseppe Manera.