Federico Fashion Style a Belve: Mia moglie ha sempre saputo che fossi gay!

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

Federico Fashion Style a 'Belve': Tra Successi, Omosessualità e Riflessioni Intime. Nella terza puntata di "Belve", sarà ospite uno dei personaggi più noti della televisione italiana degli ultimi anni, Federico Fashion Style, noto al secolo come Federico Lauri. La sua fama è cresciuta grazie al programma su Real Time girato nel suo primo salone da parrucchiere ad Anzio, dove ha accolto personalità di spicco dello showbusiness, espandendo successivamente il suo marchio in altre città.

Francesca Fagnani, conduttrice del programma, approfondisce il lato privato del noto hairstylist, il cui coraggio di rivelare aspetti della sua vita lontani dai riflettori è emerso solo di recente.

Federico Fashion Style apre il cuore sulla sua omosessualità, rispondendo senza riserve alle domande di Fagnani riguardo al suo orientamento sessuale e alla separazione dalla sua ex moglie, Letizia. "Credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato", afferma Lauri, rivelando dettagli intimi della sua vita.

La conduttrice prosegue con domande toccanti sulla scoperta della sua omosessualità, ottenendo risposte sincere: "Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri".

Il passato di Lauri è caratterizzato anche da disturbi alimentari da giovane. Con un passato turbolento, ha affrontato le sfide legate all'immagine corporea: "Pensavo circa 110 kg. Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, ero il mio unico sfogo".

Il lato paterno di Lauri emerge durante l'intervista, esprimendo il profondo amore per sua figlia. Tuttavia, i suoi impegni lavorativi spesso lo portano lontano da casa, influenzando il rapporto con la bambina. Lauri condivide apertamente il suo ruolo di padre: "Sono tutto per lei, io vivo per lei".