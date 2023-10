Travolge due fidanzatini : ragazza di 14 anni gravissima a Manziana

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Un'atmosfera di preoccupazione avvolge le ultime ore per una giovane quattordicenne gravemente ferita in un incidente stradale, investita da un'auto in via dei Platani a Manziana. La tragica vicenda ha coinvolto anche il fidanzato della ragazza, e secondo le informazioni apprese da fonti ufficiali da Fanpage.it, la giovane è attualmente ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli a Roma. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 7 ottobre, quando un'auto guidata da un giovane del luogo li ha investiti mentre stavano camminando insieme ad altri due amici.

La dinamica esatta dell'incidente è ancora da chiarire, ma la situazione si è rivelata drammatica per l'adolescente, che ha necessitato di cure mediche urgenti. La scena ha attirato l'attenzione di automobilisti e pedoni, dato che l'incidente è avvenuto in prossimità del Bosco Macchia Grande, frequentato da persone che si recano a piedi per passeggiate. Il personale sanitario è intervenuto prontamente dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, trasportando la giovane in ospedale con codice rosso. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi scientifici sul luogo, mentre sono ancora in corso le indagini sulle responsabilità dell'automobilista.

Una residente del luogo ha descritto la scena su un gruppo Facebook del paese, raccontando di aver trovato "l'inferno" all'uscita del residence Praecilia, con un ragazzo seduto su una sedia di plastica vicino al cancello e una ragazza che riceveva cure mediche a terra. I residenti avevano già segnalato la pericolosità di quella strada, chiedendo interventi urgenti da parte delle autorità competenti.

Questa tragica vicenda si aggiunge a un precedente incidente grave verificatosi pochi giorni fa nella stessa zona di Manziana, coinvolgendo uno scooter. In marzo, lungo la strada che costeggia il bosco via Braccianese Claudia, si era già verificato un incidente mortale in cui era rimasto coinvolto un ventitreenne caduto dalla moto davanti all'ingresso del Carrefour.