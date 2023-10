Sandro Tonali a terra : Moyes lo accusa di simulare

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Tonali del Newcastle al Centro di una Simulazione: La Reazione Comica di David Moyes. Le immagini di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, che si rotola per terra dopo uno scontro durante la partita di domenica contro il West Ham, stanno rapidamente diventando virali sul web. La scena ha attirato l'attenzione di David Moyes, l'allenatore della squadra londinese, che ha reagito in modo quasi comico di fronte a ciò che ritiene essere una chiara simulazione.

Moyes si è avvicinato al mediano italiano con un sorriso, accusandolo di aver finto un infortunio. In un gesto quasi beffardo, ha deriso Tonali, prendendolo in giro per l'incidente avvenuto durante la sfida. La reazione dell'allenatore sta suscitando diverse reazioni e commenti sulla scena, mentre la situazione continua a diffondersi sui social media.