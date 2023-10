Mestre : Incidente Mortale con un Pullman Elettrico, Salvini ipotizza malore dell'autista

di Redazione Zazoom - mercoledì 4 ottobre 2023

Mestre è sotto shock a seguito di un tragico Incidente che ha coinvolto un Pullman Ncc carico di passeggeri. Il veicolo è precipitato da un cavalcavia, causando la morte di 21 persone e il ferimento di altre 18. Le cause di questa immane tragedia non sono ancora chiare, ma diverse ipotesi stanno emergendo mentre il tempo passa.

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha avanzato l'ipotesi di un possibile malore dell'autista del mezzo. Durante la trasmissione "E' sempre Cartabianca" su Rete4, ha dichiarato: "La strada era un rettilineo senza lavori, senza interruzioni, il bus era nuovo, elettrico." Salvini ha precisato che a bordo c'erano soprattutto turisti di cittadinanza ucraina e che si sta cercando di capire cosa sia accaduto, includendo l'ipotesi di un malore del conducente.

Sorgono numerosi interrogativi su come il veicolo possa essersi sbandato, dato che stava percorrendo un tratto rettilineo privo di ostacoli evidenti. La possibilità di un malore dell'autista è concreta, e le autorità locali non escludono tale eventualità. Renato Boraso, assessore alla viabilità del comune di Venezia, ha aggiunto: "L'autista del Pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre è un italiano di 40 anni con diversi anni di esperienza... O c'è stato un malore o altre dinamiche da accertare."

Un'altra prospettiva da esplorare è quella di una concatenazione di eventi fatali che hanno portato alla tragedia. L'Incidente, avvenuto lungo via dell'Elettricità, sul tratto sopraelevato che collega Mestre a Marghera, potrebbe essere stato innescato da un piccolo incendio nell'abitacolo del Pullman, causando paura e agitazione tra i passeggeri. Questo avrebbe portato il veicolo a sbandare, perdere il controllo e precipitare da oltre 10 metri.

L'Incidente ha causato un impatto tra il bus e i cavi dell'alta tensione, innescando un incendio catastrofico. Va notato che il Pullman, inizialmente descritto come alimentato in modalità ibrida (gasolio-metano), è stato successivamente confermato essere elettrico e alimentato da batterie. Il direttore generale del Comune di Venezia, Morris Cerron, ha dichiarato che il veicolo era nuovo e fornito da un campeggio per i turisti ospiti. La tragedia apre ulteriori interrogativi sulle dinamiche dell'Incidente, ora al centro delle indagini delle autorità competenti.