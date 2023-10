Carabiniere donna violentata da un nigeriano : Emergenza Sicurezza al Cpr di Ponte Galeria

di Redazione Zazoom - martedì 3 ottobre 2023

Una tragica aggressione ha colpito una giovane Carabiniere, 27 anni, vittima di un abuso sessuale da parte di un nigeriano pluripregiudicato nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria, Roma. L'orrore si è verificato mentre la vittima presidiava l'infermeria, ma l'intervento tempestivo di quattro colleghi ha porre fine al tormento. Tuttavia, il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) denuncia gravi carenze di Sicurezza nel Cpr.

La situazione nel Cpr di Ponte Galeria è allarmante, con episodi di aggressioni, risse, incendi e atti vandalici segnalati dai sindacati. Il NSC afferma che la forza organica di soli 5 carabinieri non è sufficiente per gestire la complessità della struttura, senza un adeguato presidio di controllo esterno. Nonostante gli sforzi del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'aprire nuovi Cpr in tutta Italia, il sindacato avverte che senza un cambiamento nella gestione corrente, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

La solidarietà è espressa verso la giovane Carabiniere, e il sindacato chiede provvedimenti seri e immediati. La presenza di soli 5 carabinieri per gestire centinaia di individui, molti dei quali con problemi psichici e tossicodipendenze, insieme a un passato criminale significativo, è definita inaccettabile. L'NSC sollecita azioni immediate per garantire la Sicurezza del personale e degli ospiti nel Cpr di Ponte Galeria.