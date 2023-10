Addio a Mr Pella Pazzo: Commosse Folle Online e Funerali Affollati

di Redazione Zazoom - martedì 3 ottobre 2023

Nel vasto mondo di TikTok, emergono figure digitali che diventano veri e propri simboli. Tra questi, spicca Mister Pella Pazzo, alias Lorenzo Della Femine, celebre per i suoi contenuti audaci. Una tragica notizia ha scosso la comunità Online con la recente scomparsa di questa icona di TikTok. I Funerali di Lorenzo Della Femine, noto come "Mr Pella Pazzo", si sono svolti ieri presso la parrocchia Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo. Centinaia di persone si sono riunite per un ultimo saluto al tiktoker quarantenne.

Per motivi di ordine pubblico, Polizia e Carabinieri erano presenti sul luogo, poiché Lorenzo, con oltre un milione di follower su diverse piattaforme sociali, aveva attirato una vasta platea di fan. L'area antistante la chiesa e un tratto di via Pigna sono stati rapidamente invasi da una folla commossa.

Numerosi video sono stati diffusi Online, testimoniando l'affetto e la partecipazione delle persone al lutto del quarantenne. Lorenzo lascia la moglie e tre figli, lasciando un vuoto nella sua comunità virtuale.