Elly Schlein Smentisce Frase Falsa su Lavoro: Fake News Smascherate

di Redazione Zazoom - martedì 26 settembre 2023

Il 25 settembre 2023, un post su Facebook ha attribuito erroneamente a Elly Schlein, deputata e segretaria del Partito Democratico (PD), una dichiarazione riguardo al lavoro. Nel post, si afferma che avrebbe detto: "Bisogna abbracciare prospetti dinamici, che esprimano paradigmi virtuali di impatto permanente e perifrastico." Tuttavia, questa affermazione è completamente priva di fondamento.

L'analisi accurata del contenuto ha rivelato che questa informazione non ha alcun riscontro in nessuna delle interviste rilasciate da Elly Schlein o in articoli pubblicati da fonti nazionali autorevoli, né è presente nei suoi canali social ufficiali come segretaria del PD.

Facta.news ha contattato Flavio Alivernini, portavoce di Elly Schlein e responsabile della comunicazione del PD, che ha prontamente smentito questa notizia, definendola categoricamente falsa. Schlein stessa non ha mai pronunciato la frase attribuitale nel post in questione.

Questa vicenda mette in luce l'importanza di verificare attentamente le fonti e le informazioni prima di accettarle come verità, specialmente nel contesto delle notizie online e dei social media, dove la diffusione di notizie false è purtroppo comune.