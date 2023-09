Smottamento a Roma: Problemi al traffico a causa di un cantiere Metro C a Piazza Venezia

di Redazione Zazoom - giovedì 14 settembre 2023

A Roma, un'imprevista frana ha colpito uno dei cantieri della Linea C della metropolitana, situato nella prestigiosa Piazza Venezia, generando complicazioni anche per la viabilità superficiale. L'amministrazione comunale ha reso noto l'accaduto e ha segnalato che questa situazione ha causato deviazioni del traffico verso il Lungotevere, con notevoli impatti sulla circolazione della zona. Attualmente, numerose pattuglie della polizia locale sono sul luogo dell'incidente per gestire le criticità relative alla mobilità. Il Comune ha anche dichiarato che le imprese coinvolte nel cantiere stanno lavorando per ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.