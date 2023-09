Daniele Dal Moro: Incidente in Moto d'Acqua con Trauma Facciale

di Redazione Zazoom - martedì 12 settembre 2023

Nelle ultime ore, Daniele Dal Moro, noto per la sua partecipazione a "Grande Fratello" e per la sua relazione con Oriana Marzoli, ha vissuto un momento difficile a seguito di un incidente in moto d'acqua, che gli ha causato un trauma facciale. L'imprenditore veneto ha deciso di condividere l'incidente con i suoi seguaci sui social media, spiegando quanto è accaduto mentre era al lago e il suo successivo ricovero in ospedale a Peschiera del Garda.

Daniele Dal Moro ha reso pubbliche le immagini delle ferite all'occhio subite nell'incidente, permettendo ai suoi fan di avere un'idea dell'entità dei danni. Ha anche condiviso il referto medico che descrive le lesioni causate dall'incidente.

Nel referto medico si legge: "Trauma facciale con la moto d'acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fascia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine." La pubblicazione del referto fornisce ulteriori dettagli sulla natura e sull'estensione delle ferite subite da Daniele Dal Moro nell'incidente con la moto d'acqua.