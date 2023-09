Giorgia Soleri a Venezia 80: Il gesto audace sul red carpet e la sorprendente scelta di abito

di Redazione Zazoom - lunedì 4 settembre 2023

Giorgia Soleri ha fatto un ingresso straordinario a Venezia 80 annunciando la sua intenzione di sfilare sul red carpet senza depilazione alle gambe, un gesto che ha immediatamente generato polemiche. Questa non è la prima volta che l'influencer è al centro di controversie, dato che già nel suo debutto alla Mostra del Cinema nel 2022 fu oggetto di contestazioni a causa di dichiarazioni passate che avevano messo in discussione il suo interesse per il mondo del cinema. Tuttavia, mentre si presentava sul red carpet di "Maestro", il suo abito ha sollevato domande sulla coerenza con la sua dichiarazione iniziale.

La dichiarazione sui social

Giorgia Soleri ha deciso di non depilarsi da un po' di tempo, affermando di aver instaurato un rapporto di accettazione e rispetto con il suo corpo, basato sulla soddisfazione personale piuttosto che sulla necessità di piacere agli altri. Mentre si trovava a Venezia, a bordo di un taxi sulle acque, l'influencer ha condiviso nelle sue storie su Instagram le sue gambe non depilate, sottolineando: "Belli i peli sotto le ascelle ma secondo me sono la prima a fare un red carpet con i peli sulle gambe". Questa dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, con alcuni seguaci che hanno ricordato che altre donne avevano già sfilato senza depilarsi. In risposta, Giorgia ha dovuto precisare: "Mi riferivo all'Italia! So che Lourdes Maria, figlia di Madonna, lo ha fatto diverse volte. Mi avete detto anche Adele, Bella Thorne e molte altre. Ma donne italiane in Italia?".

La scelta dell'abito

Tuttavia, quando Giorgia Soleri è apparsa sul red carpet di Venezia 80, ha optato per un look che sembrava contrastare con la sua dichiarazione iniziale. Indossava un abito lungo fino alle caviglie di colore rosso, con un'ampia scollatura che metteva in evidenza le spalle e decorato con giri di perle. Questo abito ha conferito all'influencer un look da vera diva, ma ha suscitato domande sulla coerenza con la sua audace dichiarazione sulla depilazione.