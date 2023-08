Pio & Amedeo lanciano frecciatine a Barbara d'Urso: Il duo comico si scaglia contro l'ex conduttrice

di Redazione Zazoom - lunedì 31 luglio 2023

Da diversi anni, Pio & Amedeo hanno fatto della loro comicità tagliente una caratteristica distintiva. Tuttavia, lanciare frecciatine velenose a Barbara d'Urso, l'ex conduttrice televisiva, non sembra più essere visto come qualcosa di divertente. Considerato il clima televisivo in cambiamento, con Pier Silvio Berlusconi che non vuole più il trash nelle trasmissioni e toni eccessivamente aggressivi, il duo rischia di mettere a rischio la loro tipica comicità.

Nonostante ciò, durante la loro partecipazione al festival Marateale, Pio & Amedeo hanno deciso di lanciare un paio di frecciatine all'ex conduttrice. Scherzando sull'arrivo di Myrta Merlino a condurre "Pomeriggio Cinque" al posto di Barbara d'Urso, hanno commentato: "Quando abbiamo visto lei pensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a set... ah no." Il tono ironico sembrava rivolto a sottolineare che Barbara d'Urso non sarà più presente nel programma.

Ma le frecciatine non sono finite qui. Pio & Amedeo hanno anche menzionato il fatto che Barbara d'Urso fosse presente al festival insieme ad altri grandi ospiti come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone, sottolineando con sarcasmo: "Abbiamo visto che ci stava pure lei, chiamano cani e porci, andiamo pure noi." Questo commento ha evidenziato il fatto che la presenza di Barbara d'Urso al festival era vista in modo ironico.

Nonostante il tono ironico delle loro battute, molti si chiedono come reagirà l'ex conduttrice. Risponderà alle frecciatine o lascerà tutto com'è? Pio & Amedeo sembrano non riuscire a resistere a lanciare frecciatine a Barbara d'Urso, anche se questa, in passato, aveva espresso la sua opinione sulla "non-trash" della sua trasmissione rispetto ad altre. Alcuni vedono queste battute come un possibile riferimento ai programmi di Maria De Filippi, protetti ed elogiati dall'azienda.

Dall'altra parte, Maria De Filippi ha ricevuto elogi dal duo comico, che la considera un personaggio disposto a mettersi in gioco fin dal primo giorno. Nonostante le battute scherzose, Pio & Amedeo riconoscono che Barbara d'Urso è una donna intelligente e le mandano un saluto con il cuore.

Le frecciatine di Pio & Amedeo hanno aggiunto un po' di pepe al festival Marateale, ma resta da vedere come reagiranno i protagonisti coinvolti in questa vicenda. La comicità tagliente del duo continua a suscitare discussioni e controversie, ma una cosa è certa: le opinioni sono variegate e il mondo dello spettacolo è sempre ricco di sorprese.