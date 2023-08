Andrea Foriglio di Uomini e Donne svela la verità su Roberta Di Padua: Mai usciti dopo il dating show

di Redazione Zazoom - lunedì 31 luglio 2023

Durante la scorsa edizione di "Uomini e Donne," Roberta Di Padua si è mostrata apertamente interessata all'ex corteggiatore Andrea Foriglio, ma il ragazzo ha sempre preferito concentrarsi solo su Nicole Santinelli.

Questa dinamica ha portato a vari scontri e litigi tra l'ex tronista e l'ex fiamma di Riccardo Guarnieri nel corso dell'anno. Quando Roberta ha fatto la sua scelta preferendo Carlo Alberto Mancini ad Andrea Foriglio, molti hanno supposto che il corteggiatore rifiutato si sarebbe avvicinato alla dama del trono Over.

In un'intervista di qualche tempo fa, Andrea aveva smentito ogni voce riguardo a un flirt con Roberta Di Padua, affermando di non averla mai sentita o vista. Tuttavia, ora sembra che le cose possano essere cambiate. Durante una recente intervista a TAG24, l'ex corteggiatore ha parlato dell'esperienza nel programma e della decisione di Nicole Santinelli.

Andrea ha rivelato che Roberta gli aveva chiesto il numero e che lei gli aveva fatto capire più volte il suo interesse, il che era causa di frequenti litigi tra lei e Nicole. Tuttavia, Andrea ha chiarito che non è mai uscito con Roberta, né durante né dopo il programma, e che non l'ha mai nemmeno contattata, nonostante il suo apparente interesse. La questione dell'età non era un ostacolo, poiché le sue ultime fidanzate erano tutte più grandi di lui. La decisione di non intraprendere nulla con Roberta era volta a calmare le acque e a evitare inutili chiacchiere e gossip.

Queste dichiarazioni di Andrea Foriglio gettano luce sulla dinamica complessa tra lui, Roberta Di Padua e Nicole Santinelli nel contesto del popolare dating show. L'ex corteggiatore ha chiarito i malintesi riguardo al suo rapporto con Roberta e ha dissipato le voci di un possibile flirt tra di loro. Con la verità finalmente rivelata, resta da vedere come proseguiranno le vite di questi protagonisti dopo le avventure a "Uomini e Donne."