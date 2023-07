La polemica tra Sgarbi, Morgan e Amadeus: interviene Fiorello con sarcasmo e proposte per il futuro di Sanremo

di Redazione Zazoom - martedì 4 luglio 2023

La disputa tra Vittorio Sgarbi, Morgan e Amadeus si amplifica: Fiorello interviene con un video su Instagram arricchendo il caso con il suo solito sarcasmo. Nel suo intervento, Fiorello sembra criticare Amadeus ma in realtà lancia una frecciatina verso Sgarbi e Morgan, definendo quest'ultimo "il genio Morgan".

Insieme a Fabrizio Biggio, Fiorello commenta il significato "criptico" del post di Amadeus su Instagram, in cui il direttore artistico di Sanremo sembrava polemizzare senza specificare a chi si riferisse.

Ora, Fiorello spiega chiaramente che Amadeus si stava riferendo alle critiche di Sgarbi e Morgan durante la serata inaugurale della stagione estiva del Maxxi. Con ironia, Fiorello difende l'amico proponendo una lista sarcastica delle hit di Sanremo guidate da Amadeus, definendole "brutte". Successivamente, Fiorello e Biggio rassicurano Sgarbi sul fatto che Amadeus non parteciperà più al festival e lanciano una "petizione" affinché Morgan diventi il nuovo direttore artistico. Fiorello conclude sperando che Morgan porti successo al festival e critica l'egemonia e i poteri dominanti, sognando che Sanremo sia una rinascita per la musica italiana.

Morgan risponde con un messaggio a Fiorello, in cui afferma di non aver paura di loro e li critica per essere solo interessati al denaro e privi di ideali e visione. Secondo Morgan, Sanremo sarà sempre una radio fastidiosa e rumorosa finché sarà dominato da persone che utilizzano l'autotune, mentre la vera musica si trova altrove. Ecco il video.