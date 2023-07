oe DiMeo: La straordinaria storia del primo uomo al mondo con un trapianto del viso che ha trovato l'amore dopo un terribile incidente

di Redazione Zazoom - martedì 4 luglio 2023

Joe DiMeo: Il primo uomo al mondo a sottoporsi al trapianto del viso dopo un grave incidente automobilistico che ha cambiato la sua vita.

Joe DiMeo è diventato famoso come il primo uomo al mondo ad aver subito un trapianto del viso dopo aver perso completamente la sua faccia in un terribile incidente d'auto. Dopo un lungo e difficile percorso, ha finalmente trovato l'amore e ha condiviso la sua incredibile storia con il mondo.

Dopo l'incidente, Joe ha subito numerosi interventi di chirurgia plastica ricostruttiva e innesti cutanei per cercare di ripristinare la sua faccia e la sua identità. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il suo volto rimaneva gravemente danneggiato. Questo lo ha spinto a prendere la decisione di sottoporsi a un trapianto del viso pionieristico.

Nell'agosto 2020, Joe è entrato in sala operatoria presso il NYU Langone Health Center di New York City per un intervento che aveva avuto successo solo due volte in precedenza. Un team di 140 chirurghi, infermieri e personale di supporto ha lavorato duramente per portare a termine l'intervento, che è durato ben 23 ore.

Oltre a condividere la sua storia di trapianto del viso, Joe ha anche scelto di rivelare i dettagli sul donatore facciale. Si trattava di un uomo di 48 anni che era stato vittima di un ictus. Questo gesto ha dimostrato la gratitudine di Joe per la seconda possibilità che gli era stata data.

Durante il suo percorso di guarigione, Joe ha incontrato Jessica Koby, una giovane donna che gli ha inviato un messaggio su Instagram dopo aver letto la sua storia. Nonostante la differenza di età tra loro, si sono innamorati e sono diventati una coppia. Jessica ha ammirato la forza interiore di Joe e la sua determinazione nel ricostruire la sua vita.

Joe ha affrontato molte sfide dopo l'incidente. Ha subito gravi ustioni sull'80% del corpo e ha perso anche le dita a causa del fuoco. Tuttavia, la sua resilienza e la sua volontà di ricominciare gli hanno permesso di superare queste difficoltà.

Oggi, Joe è grato per la sua nuova vita e per l'amore che ha trovato con Jessica. Nonostante le difficoltà che ha affrontato, ha accettato il suo aspetto e ha imparato a vivere pienamente. La loro storia è un esempio di speranza, forza e amore incondizionato.