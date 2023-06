Francesco Roberti è il nuovo presidente del Molise: il centrodestra si conferma al comando con il 62,4% delle preferenze

martedì 27 giugno 2023

Il centrodestra riconfermato alla guida del Molise: Francesco Roberti nuovo presidente della Regione con il 62,4% delle preferenze. Il Molise ha decretato la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali, con Francesco Roberti che si è affermato come il nuovo presidente della Regione grazie al sostegno del 62,4% degli elettori. La sfida principale per Roberti è stata rappresentata da Roberto Gravina del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto il 36,3% dei voti, mentre Emilio Izzo ha ottenuto solo l'1,4%.

In seguito alla sua elezione, il neo-presidente della Regione Molise ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Silvio Berlusconi, affermando che il leader di Forza Italia è stato un punto di riferimento fondamentale per lui. Roberti ha anche voluto ringraziare gli esponenti nazionali del suo partito e la coalizione che lo ha sostenuto durante la campagna elettorale.

Durante la sua campagna, Roberti ha scelto di dedicare tempo alla gente, preferendo il confronto diretto anziché apparire in trasmissioni televisive. Questa scelta è stata determinata dalla consapevolezza che i molisani necessitavano di un dialogo immediato e sincero. Ora, il nuovo presidente si impegna a portare una svolta alla regione, con particolare attenzione alla priorità numero uno: il settore sanitario.

Nonostante la vittoria, Roberti non ha ancora una visione chiara riguardo alla formazione del suo team di governo. Tuttavia, è abituato a lavorare in gruppo e a confrontarsi senza cadere nell'isterismo, ma piuttosto con diplomazia. Sarà fondamentale per lui creare un governo coeso e competente al fine di affrontare le sfide che si presenteranno durante il suo mandato.