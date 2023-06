Influencer Andrew Tate e il fratello Tristan Tate: Processo per Traffico di Esseri Umani e Crimine Organizzato a Bucarest

di Redazione Zazoom - mercoledì 21 giugno 2023

Circondati dalle guardie del corpo e con una folla di giornalisti ad attenderli, i fratelli britannico-americani Andrew e Tristan Tate sono arrivati al tribunale di Bucarest, dove sono state lette le accuse contro di loro. Tra le gravi imputazioni figurano il traffico di esseri umani, il crimine organizzato e lo stupro.

La richiesta dell'accusa è di condannare Andrew Tate, l'influencer con milioni di follower noto per le sue controverse dichiarazioni misogine, a 13 anni di carcere, insieme al suo fratello Tristan e due donne rumene che sarebbero state coinvolte nel loro gruppo criminale. Tuttavia, prima che il processo possa iniziare, è necessaria l'autorizzazione di un giudice, il quale ha 60 giorni di tempo per prendere una decisione in merito alla prosecuzione del caso.

Nel frattempo, l'influencer Andrew Tate e gli altri tre imputati sono stati fermati alla fine del 2022 e si trovano agli arresti domiciliari dal mese di marzo. Secondo le accuse, avrebbero attirato varie donne promettendo loro una relazione, per poi costringerle a produrre contenuti pornografici.

