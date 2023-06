La giornata di prevenzione sul fegato a Terrarossa (Lunigiana – Massa Carrara) ha fatto eco in Cina. In allestimento in autunno un congresso internazionale

di Redazione Zazoom - lunedì 19 giugno 2023

La giornata di prevenzione di valenza nazionale “Lunigiana in salute” effettuata nel Castello di Terrarossa in Lunigiana (Massa-Carrara) frazione del Comune di Licciana Nardi. dall’Associazione “Lunigiana Solidale” presieduta dal dott. Ing. Ezio Peri, come riferito ha ottenuto un grande successo tanto grande che l’eco è giunta fino in Cina e Terrarossa ora è nota anche tra uno dei colossi dell’industria della Cina HISKY Medical Technologies Co., Ltd oltreché nella Cina stessa, . La giornata che ha registrato la presenza di volontari della Croce Rossa di Albiano Magra (capitanati dalla presidente Rita Peroni) e della Pubblica Assistenza di Licciana Nardi (presieduto da Enrico Costa) oltreché di “Lunigiana Solidale”, si inseriva in uno studio di ricerca scientifica sulle malattie del fegato e patologie accessorie. Obiettivo dello screening era pienamente riuscito era mirato a identificare con un semplice e gratuito esame ecografico in soggetti asintomatici con o senza fegato grasso (che non è una malattia ma un fattore di rischio) coloro che hanno segni iniziali di malattia epatica utilizzando la misura automatica non invasiva del grasso e dell’elasticità del fegato. I risultati di questo e di altri screening identici che si sono tenuti da gennaio ad oggi saranno oggetto in autunno di un congresso a carattere internazionale come annunciato dal prof. Dott. Ferruccio Bonino direttore scientifico di tutti questi screening e studioso di fama internazionale perché scopritore dei virus epatici maggiori “B” e “C”. Bonino aggiunge che a questa seguiranno altre giornate.perchè richieste. Dunque l’eco come dicevamo è giunta in Cina ed ha addirittura ottenuto il ringraziamento da parte della Dottoressa Grace Zhang manager HISKY Medical Technologies Co., Ltd C405, 530 Mansion, University Science Park, Taihu International Science & Technology Park, Xinwu District, Wuxi. Una celebrità nel Paese degli occhi a mandorla. E’ qui che si produce il sofisticato strumento per effettuare in pochissimi minuti lo screening del fegato. “Cari Organizzatori dell’evento di Terrarossa - scrive la Dottoressa Grace Zhang in una nota ufficiale - per lo screening del fegato, Complimenti per l’eccellente lavoro svolto e per il successo riscosso dalla giornata di prevenzionedi sabato 10 giugno. Èimportante per noi, insieme al nostro partner Movi SpA, poter contribuire a programmi che si prendono cura della salute pubblica. Oggi, grazie alle tecnologie come i LivTouch, è possibile valutare lo stato di salute con una diagnosi precoce e prevenire così lo sviluppo di patologie epatiche, indirizzando ad uno stile di vita sano e controlli regolari. HiskyMedical è un’azienda con Ricerca e Sviluppo, con più di 400 brevetti a livello mondiale ed attualmente ci sono persone in più di 50 paesi che beneficiano delle nostre tecnologie. Pertanto, crediamo che in Italia sempre più persone possano avere accesso a questo sistema di valutazione della salute del fegato. È davvero importante e significativo incrementare nella società la consapevolezza della salute del fegato. E’ anche la nostra mission rendere disponibile a tutti l’alta tecnologia e proteggere la salute pubblica. Grazie. È davvero importante e significativo incrementare nella società la consapevolezza del valore della prevenzione ed è anche la nostra mission supportare con l’alta tecnologia programmi finalizzati di screening. Ancora complimenti per l’ottimo risultato di Terrarossa.”