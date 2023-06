Sconfitta sorprendente per il fighter di Mezzocorona Marvin Vettori a Las Vegas contro Jared Cannonier

di Redazione Zazoom - domenica 18 giugno 2023

Il fighter di Mezzocorona soffre una brutta sconfitta a Las Vegas contro Jared Cannonier. Nel main event della fight night UFC, Marvin Vettori subisce una pesante battuta d'arresto perdendo contro Jared Cannonier dopo cinque round. Durante l'incontro, Vettori non sembra mai avere l'opportunità di vincere, nonostante il suo coraggio e la sua resistenza incredibile. Nonostante abbia dimostrato di essere un fighter duro da battere, gli è mancata l'iniziativa, la rapidità e la potenza necessarie per mettere in difficoltà l'ex meccanico dell'Arizona. Vettori ha continuato a subire gli attacchi di Cannonier senza riuscire a ribaltare l'inerzia del match. Questa sconfitta si aggiunge alle altre tre subite da Vettori, di cui due erano pronosticabili contro Adesanya e Whittaker. Cannonier, partito come underdog, ha vinto il match e probabilmente guadagnerà posizioni nel ranking. Ora Marvin dovrà cercare di ripartire da questa sconfitta.

Durante l'incontro, Cannonier si dimostra più veloce e in forma del solito, cercando il colpo del knockout. Vettori cerca di reagire in contropiede, ma si mostra più attendista rispetto al suo precedente combattimento contro Dolidze. Questo atteggiamento dà fiducia all'avversario. Nel secondo round, Cannonier attacca con forza e spinge Vettori contro le corde, colpendolo con combo precise e potenti. Nonostante le numerose pugnalate, Vettori rimane in piedi, ma subisce una ferita sul viso. Marvin non riesce a reagire e a trovare la strategia giusta per cambiare le sorti dell'incontro. Nonostante alcuni tentativi di portare il combattimento al suolo, Vettori non riesce a liberarsi facilmente dalla presa di Cannonier. Con il passare dei minuti, l'intensità dell'incontro diminuisce, favorendo Cannonier che ha già inflitto numerosi colpi significativi senza ricevere una risposta efficace. Vettori avrebbe bisogno di aumentare il ritmo, rischiare e trovare un modo per superare la guardia dell'avversario, ma non ci riesce. Alla fine del quinto round, Cannonier ha stabilito il record di colpi significativi nella divisione dei pesi medi. Pur non riuscendo a mettere KO Vettori come pronosticato, Cannonier vince per decisione unanime.