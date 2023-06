Tutto passa è il primo EP di Marco Amoroso

di musicalive - sabato 17 giugno 2023

“Tutto passa” è il primo EP di Marco Amoroso, cantautore romano che vive da diversi anni ad Amsterdam. Quattro canzoni che mescolano melodie jazz, bossa nova e uno stile cantautorale.

La musica di Marco Amoroso, prima della pubblicazione del suo primo EP, si limitava ad esistere in corte note audio su Whatsapp dove accennava qualche accordo ad amici e conoscenti. Ed è proprio con una nota audio che ha deciso di aprire il suo EP.

In “Intro” sentiamo infatti Marco raccontare ad Ettore (tastierista) alcune scene della serata precedente nel celebre bar romano San Calisto, scene che daranno vita, appunto, al primo pezzo da cui prende il nome.

Una scelta curiosa che porta il pubblico subito in empatia con l’autore.Le quattro canzoni rappresentano storie di vite quotidiana, errori, amori, sbornie e sogni. Marco diventa così un cantautore moderno che riesce a rendere magica una serata qualunque.

SAN CALISTO

Un giorno, mentre camminava per le affascinanti strade di Trastevere, Marco si trovò di fronte al rinomato Bar Calisto, celebre a Roma - da oltre mezzo secolo - anche per la sua vasta scorta di Peroni. Erano circa le 15, quando per la prima volta vide il locale. Dopo cena, alle 22 circa, notò che lo stesso gruppo di persone era seduto al medesimo tavolo. Incuriosito, si avvicinò. Un sorriso si disegnò sul suo volto, poiché durante tutto il giorno quel tavolo sembrava allargarsi, accogliendo nuovi individui e dando spazio a nuovi sogni e litri di birra. I ragazzi, infatti, si animavano con entusiasmo mentre discutevano dei loro progetti, pur consapevoli che forse mai si sarebbero concretizzati. Preso dall'atmosfera unica del luogo, Marco decise di condividere le sue impressioni con un amico, Ettore, inviando una nota audio la mattina successiva, descrivendo con vividezza ciò che aveva visto e sentito. L'esperienza si rivelò così ispiratrice che decise di utilizzare quella registrazione come introduzione per il suo prossimo EP.

SOLO

Il pezzo descrive l’intera nottata di un padre single che ha fatto molti errori nella vita. Il ‘’suo più bell’errore’’ tuttavia è nella cameretta che dorme. Questo uomo è seduto, solo, su un balcone di un palazzone di Milano. Riflette, beve, guarda quello che accade sulla strada come se guardasse una “tv in 4K”.

1989

Desideri e sogni della sua generazione. Un ragazzo sogna una scena di un futuro ipotetico. È così che lo vede veramente? È così che lo vuole? La sera prima, con la sua ragazza, hanno fatto festa, piuttosto ubriachi si addormentano vestiti nel loro letto. La mattina seguente si ritrovano in cucina e decidono di confrontarsi su come vedono il futuro.

AMICI SPECIALI

È solo quando ci rendiamo conto che stiamo per perdere qualcosa di prezioso che iniziamo a fare di tutto per conservarlo ma alle volte è troppo tardi. “Come si fa a giocare agli amanti con le mani davanti?”

Biografia

Marco Amoroso è un cantautore romano cresciuto ascoltando Lucio Dalla, De André e De Gregori. Fin da piccolo ha un’attitudine verso la scrittura che si trasformerà solo recentemente nella capacità di scrivere canzoni.

Ad undici anni inizia a studiare chitarra classica per poi avvicinarsi anche allo studio del pianoforte.A lungo la passione per la musica lo porta a suonare in pub e locali di Roma con un duo voce e chitarra, esclusivamente cover riarrangiate.

Si trasferisce nel 2016 ad Amsterdam dopo la laurea in Economia portando con sé il desiderio di scrivere e creare musica. Nel 2021 collabora con Ettore Celano (tastierista), Andrea James Child (contrabbassista) e Francesco Bongiorno (batterista e produttore), insieme realizzano il suo primo EP “Tutto passa”.

“Sto approfondendo lo studio del pianoforte perché per un cantautore sapersi accompagnare con chitarra e piano è come per un calciatore saper usare entrambi i piedi!” (Marco)

