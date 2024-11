Lecce annuncia Marco Giampaolo come nuovo allenatore: contratto fino al 30 giugno 2025

L'Unione Sportiva Lecce ha ufficializzato l'ingaggio di Marco Giampaolo come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di salvezza. L'annuncio è stato dato dal club salentino dopo l'esonero di Luca Gotti.

Lo staff tecnico che affiancherà mister Giampaolo è composto da:

- Allenatore in seconda: Francesco Conti

- Collaboratore Tecnico: Fabio Micarelli

- Preparatore Atletico: Samuele Melotto

- Preparatore Atletico - Recupero Infortunati: Giovanni De Luca (confermato)

- Preparatori dei Portieri: Raffaele Clemente (confermato) e Luigi Sassanelli (confermato)

- Match Analyst: Alcide Di Salvatore

- Match Analyst: Simone Greco (confermato)

La ripresa degli allenamenti è programmata per domani pomeriggio allo Stadio Via del Mare. Mister Giampaolo sarà presentato alla stampa domani mattina alle ore 10:00 nella sala stampa "Sergio Vantaggiato" dello Stadio Via del Mare, alla presenza del Presidente Saverio Sticchi Damiani, del Responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino e del Direttore Sportivo Stefano Trinchera.

