Tracce Maturità 2024: D'Annunzio, Pirandello e la guerra in Palestina

Con l'avvicinarsi della Maturità 2024, prevista per il 19 giugno, oltre 500.000 studenti italiani si preparano ad affrontare la prima prova d'italiano, scatenando il tradizionale toto-tracce. Secondo un sondaggio condotto da Skuola.net su circa 1.200 maturandi, emergono pronostici interessanti riguardo agli autori e agli argomenti che potrebbero essere selezionati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Autore e Opere Letterarie: D'Annunzio, Pirandello e Svevo in lizza

Per l'analisi del testo in prosa, tipologia A della prova, Gabriele D’Annunzio si conferma tra i favoriti, con quasi il 37% degli studenti che lo indicano come possibile autore. Segue Luigi Pirandello, con il 29% dei consensi, un autore che non appare nello scritto d'esame dal 2003. Italo Svevo, proposto per l'ultima volta nel 2009, si posiziona al secondo posto con il 20% delle preferenze. Anche Italo Calvino riscuote interesse, con il 17% degli studenti che sperano in una sua traccia.

Temi di Attualità e Anniversari: la Guerra in Palestina Prende il Sopravvento

Oltre agli autori letterari, i maturandi si confrontano con la possibilità di tracce legate a ricorrenze e anniversari significativi. Tra questi, spicca la figura di Oppenheimer e la questione della bomba atomica, insieme al centenario del delitto Matteotti. Tuttavia, per quanto riguarda l'attualità, il conflitto a Gaza sembra guadagnare terreno, superando temi come l'intelligenza artificiale.

Mentre gli studenti si preparano alla prova, i pronostici riflettono non solo le loro speranze e aspettative ma anche le tendenze culturali e storiche del momento. La varietà degli argomenti e degli autori presi in considerazione dimostra un'ampia gamma di interessi e una consapevolezza delle questioni globali che caratterizzano il nostro tempo.

Con la Maturità alle porte, resta da vedere quali saranno le scelte definitive del Ministero, ma una cosa è certa: gli studenti si stanno avvicinando all'esame con un'attenta riflessione sulle possibili tracce, pronti ad affrontare con determinazione e preparazione questa importante tappa del loro percorso scolastico.