Bologna-Fiorentina 2-0: decidono Orsolini e Odgaard

di Adnkronos - mercoledì 14 febbraio 2024

(Adnkronos di mercoledì 14 febbraio 2024) - Ilsupera la2-0 nel recupero della ventunesima giornata di Serie A e raggiunge l'Atalanta al quarto posto in classifica con 42 punti, in attesa che anche la Dea recuperi una partita ma contro l'Inter capolista. A sbloccare Orsolini all'11' su assist di Ferguson. Lareagisce al 14' con Bonaventura da fuori, Ravaglia manda in calcio d'angolo. Al 25' e al 26'vicino al raddoppio con Orsolini e Zirkzee. Raddoppio che arriva effettivamente al 36', doppietta di Orsolini: ma dura poco, perché un ricorso al Var annulla per fuorigioco. Cinque i minuti di recupero. Nel secondo tempo reazione dei Viola, al 68' Biraghi calcia bene una punizione dal limite ma Ravaglia lo para. Al 76' ci prova Nzola di testa, la palla esce fuori di poco e laresta sempre in svantaggio. Ancora cinque i minuti di recupero, fotocopia del primo tempo: nell'ultimo di questo è Odgaard a siglare la rete del 2-0 assistito da Lykogiannis.