Bonus mamme lavoratrici 2024: Circolare Inps e requisiti

di Redazione Zazoom - venerdì 2 febbraio 2024

Il tanto atteso annuncio dell'Inps è finalmente arrivato, presentando le novità e le agevolazioni previste per il bonus mamme nel 2024. Scopriamo insieme i requisiti, le modalità di applicazione e chi potrà beneficiarne. Un punto chiave della circolare è l'esonero della contribuzione previdenziale, che può arrivare fino a un massimo di 3.000 euro all'anno, da riparametrare su base mensile. Questo beneficio è destinato alle lavoratrici che hanno almeno tre figli a carico, rappresentando il 9,19% della loro retribuzione.

Novità Sperimentale: Bonus anche con Due Figli a Carico

In un'interessante novità per il 2024, il bonus sarà assegnato sperimentalmente anche alle mamme con due figli a carico. Questa agevolazione coinvolge tutte le dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, compresi quelli agricolo, in somministrazione e in apprendistato, con contratto a tempo indeterminato. Da notare che le lavoratrici domestiche sono escluse da questa opportunità.

Tempistiche di Assegnazione del Bonus

Le mamme che soddisfano i requisiti a gennaio 2024 avranno diritto all'esonero a partire dallo stesso mese. Nel caso in cui il secondo figlio nasca nel corso dell'anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino. Per il 2025 e il 2026, il beneficio sarà assegnato dalla nascita del terzo figlio e si concluderà con il compimento del diciottesimo anno dell'ultimo figlio.

Come Fare Richiesta

L'Inps sottolinea che le lavoratrici interessate possono rivolgersi direttamente ai propri datori di lavoro o utilizzare l'apposita funzionalità che sarà resa disponibile sul sito dell'Inps. Ulteriori dettagli, inclusi i tempi e le modalità, saranno comunicati attraverso un messaggio specifico. Con queste nuove disposizioni, l'Inps mira a supportare e rafforzare il sostegno alle mamme lavoratrici, contribuendo così al benessere delle famiglie italiane.

