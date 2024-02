Assalto alla Di Bella Costruzioni a Palermo: Far West Siciliano

In una scena degna di un film, cinque individui armati hanno assaltato il magazzino della ditta Di Bella Costruzioni a Palermo, precisamente in via Tommaso Natale. Prima di compiere la loro azione, hanno immobilizzato un agente di sorveglianza, sottoponendolo a imbavagliamento e legandolo, per poi sottrargli la pistola. Il furto ha coinvolto il rapimento di mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e l'impianto di videosorveglianza.

Squadra Specializzata e Conseguenze Disastrose per la Ditta

Il titolare della ditta, visibilmente colpito dall'accaduto, ha dichiarato che si tratta di una squadra specializzata. Le conseguenze dell'assalto sono gravi: le attività lavorative dovranno essere interrotte poiché è stato rubato tutto il cavo necessario per i lavori in corso, rendendo impossibile la conclusione di due lotti dedicati all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione di Palermo. Il valore complessivo dei lavori sfiora i dieci milioni di euro.

Situazione Critica nel "Far West" Siciliano

Il contesto si presenta come un autentico "Far West," con più di dieci denunce di furto riguardanti i cavi di pubblica illuminazione per un ammontare superiore ai 100.000 euro. Dopo aver preso di mira i cavi, gli assalitori si sono spostati ora verso i magazzini, lasciando la ditta Di Bella Costruzioni in una situazione critica. Il titolare ha espresso la necessità di un intervento dello Stato, sottolineando il sentimento di abbandono: "Ci sentiamo abbandonati. Il mio personale ha paura di recarsi nei cantieri, e siamo costretti ad avere la vigilanza armata."

Forze dell'Ordine sul Posto, Ma la Paura Rimane

Sul luogo dell'assalto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, con Polizia e Carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Tuttavia, nonostante la presenza delle autorità, la paura rimane palpabile, e il personale della ditta Di Bella Costruzioni continua a operare con la vigilanza armata, segno inequivocabile delle tensioni e delle difficoltà che affliggono il contesto lavorativo.

