Superenalotto oggi 1 febbraio 2024: numeri combinazione vincente

di Redazione Zazoom - giovedì 1 febbraio 2024

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, 1 febbraio 2024, ha portato sorprese e attese per i giocatori, con nessun '6' né '5+' che hanno fatto registrare vincite inferiori ma comunque significative. Nonostante l'assenza dei premi principali, quattro fortunati giocatori hanno centrato il 5, portando a casa circa 48mila euro ciascuno. Un risultato che ha reso speciale la giornata per coloro che hanno indovinato la combinazione vincente: 3, 44, 74, 81, 87, 89. Il Numero Jolly: 85. Il Numero Superstar: 66.

Il Jackpot Cresce: Nuove Opportunità nel Concorso Straordinario

Mentre il jackpot per il prossimo concorso si innalza a 54,5 milioni di euro, i giocatori possono continuare a sognare grazie al concorso straordinario del venerdì. La caccia ai premi principali non si ferma, e le aspettative crescono. Il SuperEnalotto offre diverse modalità di gioco, dalla schedina minima con 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri) alla giocata massima che comprende 27.132 colonne con sistemi a caratura. Questi sistemi coinvolgono giocatori che contribuiscono con quote da 5 euro, ottenendo diritto a una quota dell'eventuale vincita.

La vincita al SuperEnalotto avviene con punteggi da 2 a 6, incluso il 5+. La grandezza dei premi è legata al jackpot complessivo. Ad esempio, con 2 numeri indovinati, si possono vincere circa 5 euro, mentre con 5 numeri indovinati, il premio può raggiungere circa 32mila euro. La possibilità di aggiungere il numero Superstar offre un tocco extra alla giocata.

Per controllare eventuali vincite, l'App del SuperEnalotto è uno strumento utile. Inoltre, un archivio online fornisce numeri e premi delle ultime 30 estrazioni, permettendo ai giocatori di verificare le schedine giocate in passato e non ancora controllate.

