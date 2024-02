Anticipazioni Che Tempo Che Fa: Ospiti Amadeus e Fiorello

di Redazione Zazoom - giovedì 1 febbraio 2024

Amadeus e Fiorello saranno ospiti domenica nel programma "Che Tempo Che Fa" condotto da Fabio Fazio, creando un'atmosfera anticipatoria in vista dell'inizio di Sanremo 2024. La notizia è stata condivisa attraverso l'account ufficiale del programma su un noto social network. Sebbene in passato si fosse discusso riguardo all'embargo imposto dal festival che limitava la partecipazione dei cantanti in trasmissioni non appartenenti alla Rai, la tradizione di ospitare i conduttori prima dell'inizio del festival persiste, anche con il cambio di rete televisiva di Fazio.

Recentemente, sia Fazio che Littizzetto avevano scherzato con un tocco di malinconia sull'impossibilità di accogliere, nella puntata successiva alla finale del festival il 11 febbraio, il vincitore di Sanremo. Questa pratica era diventata una consuetudine durante la gestione del programma di Fazio quando era trasmesso dalla Rai. La presenza di Amadeus e Fiorello come ospiti dimostra chiaramente che l'embargo sui cantanti è una questione separata e non influisce sui rapporti positivi con "Che Tempo Che Fa". Inoltre, il programma di Fazio, noto per i suoi elevati ascolti, rimane un'ottima vetrina per promuovere il festival anche su reti televisive diverse dalla Rai. La scelta dei conduttori di partecipare alla trasmissione rafforza ulteriormente il legame tra il mondo della musica e il programma, evidenziando la sua rilevanza nel contesto dell'evento sanremese.

Altre Notizie