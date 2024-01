Scontro frontale tra bus e camion: almeno 19 morti in Messico

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

Zazoom News © 2024 - Police Privacy

Un tragico incidente stradale ha causato la perdita di almeno 19 vite, inclusi diversi giovani, nello stato di Sinaloa, situato nella regione nord-ovest del Messico. L'incidente coinvolse un autobus e un camion merci, che si scontrarono frontalmente e presero fuoco in seguito all'impatto. Attualmente, i periti stanno conducendo un'indagine nella zona colpita, confermando la perdita di 19 persone. L'identificazione dei corpi è un processo complesso e prolungato a causa del grave stato di calcinazione, rendendo ardua la distinzione delle vittime. La procuratrice di Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, ha sottolineato la necessità di tempo per completare questa delicata operazione di identificazione, esprimendo il cordoglio per la dolorosa situazione.