Mare Fuori 4: Ecco quando esce, gli episodi e dove vederlo in streaming

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

L'attesa è giunta al termine per l'arrivo della quarta stagione di 'Mare Fuori'. A partire da giovedì 1 febbraio 2024, i fan e gli appassionati della serie televisiva della Rai avranno l'opportunità di immergersi nei primi sei emozionanti episodi, disponibili in anteprima esclusiva su Raiplay. A partire dal 14 febbraio, la serie farà il suo debutto in prima serata su Rai 2, con un totale di 12 coinvolgenti episodi che saranno trasmessi nel corso di sei settimane.

La trama della serie, incentrata sulle vicende di giovani detenuti in un penitenziario a Napoli, ha ottenuto un notevole successo, conquistando milioni di spettatori. 'Mare Fuori 4' è una collaborazione tra Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa e diretta da Ivan Silvestrini. La storia si sviluppa intorno ai personaggi di Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella. Ciò che attende ognuno di loro nel percorso futuro? Quali decisioni prenderanno anche Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia?

Le emozioni della quarta stagione di 'Mare Fuori' saranno enfatizzate dalle coinvolgenti composizioni musicali del maestro Stefano Lentini, aggiungendo un tocco emotivo alle storie dei personaggi. Non perdete l'occasione di seguire le avventure avvincenti di questa serie che continua a catturare il cuore di un vasto pubblico.

Mare Fuori 4 dove vederlo in streaming

Dal 1 febbraio, i primi 6 episodi della tanto attesa quarta stagione di 'Mare Fuori' saranno disponibili in anteprima esclusiva streaming RaiPlay. Per godere di questa anticipazione, sarà sufficiente accedere al sito della rinomata piattaforma utilizzando il proprio account, garantendo così un accesso agevole per seguire il continuo svolgimento della trama. Gli altri 6 episodi, che segneranno la conclusione della stagione, saranno invece resi accessibili al pubblico a partire dal mercoledì 14 febbraio, con trasmissione in prima serata su Rai2.