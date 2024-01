Jannik Sinner rinuncia a Sanremo: faccio il tifo da casa!

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

Jannik Sinner ha preso una decisione definitiva riguardo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024: non parteciperà. Il giovane tennista di 22 anni, fresco vincitore degli Australian Open, ha declinato l'invito di Amadeus. In un incontro con i giornalisti a Roma, Sinner ha spiegato la sua scelta, dichiarando di tifare per l'evento da casa.

"È un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival", ha affermato Sinner. Oltre alla celebrazione per la sua vittoria agli Australian Open, la stampa ha riportato l'attenzione sulla decisione del tennista di risiedere a Montecarlo, scatenando un dibattito sulla questione fiscale e sulla sua residenza all'estero.

Sinner ha spiegato la sua scelta di stabilirsi nel Principato dicendo: "Quando compii 18 anni, mi allenai a Bordighera con il mio ex allenatore, che aveva la residenza a Monaco. La cosa più bella di Monaco è che ci sono molti giocatori con cui allenarsi, strutture perfette, palestre varie, e posso vivere una vita normale. Mi sento a casa e mi trovo bene là, posso andare al supermercato senza problemi."

La vittoria a Melbourne rappresenta una svolta nella carriera di Sinner? "Sono felice di condividere tante emozioni con tutti voi, ma non c'è solo un torneo, ce ne sono molti. Abbiamo molte opportunità, ma anche rischi. Dobbiamo essere pronti e contenti di questa situazione. Questo traguardo è importante per me e per il mio team," ha dichiarato Sinner.

"Si sente il calore della gente, mi piace, ma come ragazzo sono rimasto lo stesso di due settimane fa, semplice e normale," ha aggiunto prima di concentrarsi sul futuro. "La pianificazione sarà cruciale. Lo scorso anno abbiamo fatto bene, ora il mio corpo è in buona forma, ma so di dover migliorare la forza e la resistenza. Ci sarà molto lavoro in palestra. Posso migliorare in molti aspetti, ma ho già lavorato bene sullo step mentale, imparando come affrontare determinate partite e momenti. C'è ancora del lavoro da fare," ha concluso.