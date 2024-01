Enrico Montesano vorrebbe tornare in Rai e sogna una nuova Canzonissima

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

Enrico Montesano esprime il desiderio di fare ritorno in Rai con un varietà che unisca risate, divertimento, gag, sketch e, naturalmente, musica. In un'intervista esclusiva con l'Adnkronos, l'attore svela il suo sogno dopo oltre un anno di assenza dalla televisione, cogliendo l'occasione dei festeggiamenti per i 70 anni della Rai per condividere con sincerità il suo ritorno al mondo della recitazione e della televisione.

Montesano, con il suo carattere schietto, sottolinea il suo amore per la Rai, definendola la sua famiglia, e il desiderio di contribuire ai festeggiamenti per il settantesimo anniversario del network. Dopo un periodo complesso per tutti, l'attore sente la necessità di ritornare al suo primo amore, la recitazione in televisione. Immagina un varietà che allevi le tensioni, portando leggerezza e evasione in un periodo difficile per tutti.

Riguardo alla satira, un elemento distintivo della sua carriera, Montesano è chiaro nel dire che non rinuncerebbe ad essa, ma la inserirebbe in modo leggero all'interno di un varietà. Il messaggio è di offrire spettacolo e allegria, mantenendo un equilibrio tra leggerezza e satira pungente.

Sebbene il titolo del progetto non sia ancora definito, Montesano immagina un ritorno in stile Canzonissima, che ha contribuito a rendere la Rai un punto di riferimento. Inoltre, rivela che non disdegnerebbe l'idea di salire sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, sia come concorrente che come ospite, portando una cover della musica italiana.

Durante l'intervista, Montesano riflette sulla sua lunga carriera e i personaggi di successo, esprimendo la speranza di poter mettere a frutto le esperienze vissute grazie alla Rai. Un omaggio viene dedicato a Totò e un affettuoso ricordo viene espresso per Sandra Milo. L'attore sottolinea l'importanza di fare l'attore nel modo in cui sa fare, per divertire, seguendo l'insegnamento dei grandi maestri che hanno fatto la storia della Rai.

Montesano comunica alla "Mamma Rai" il suo desiderio di ritornare, con la speranza di portare allegria e intrattenimento, come solo lui sa fare.