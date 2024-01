Diletta Leotta si sposa: presto le nozze con Loris Karius

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

"È giunto il momento di condividere una notizia speciale.. I said yes!" Così esordisce Diletta Leotta in un post emozionante su Instagram, annunciando la sua imminente unione in matrimonio con il calciatore Loris Karius, padre della loro adorabile figlia Aria, nata il 16 agosto scorso. La conduttrice di Dazn rivela di aver aspettato alcuni mesi prima di condividere la notizia, desiderando vivere appieno le emozioni legate alla nascita di Aria insieme a Karius.

La proposta di matrimonio è stata fatta diversi mesi fa, sicuramente prima dell'arrivo di Aria, come evidenziato dalle foto in cui Diletta indossa un abito bianco, mostrando con orgoglio l'anello della proposta mentre ancora presenta il pancione. "Queste immagini catturano il momento in cui ero la donna più felice del mondo, circondata dall'amore di Loris e nell'attesa ansiosa dell'arrivo di Aria," sottolinea la conduttrice nel suo post.

Diletta condivide con i suoi follower la gioia di questo nuovo capitolo della sua vita, annunciando che lei e Loris sono ora pronti ad affrontare insieme questa meravigliosa avventura come famiglia. La dolce combinazione di amore, famiglia e un imminente matrimonio rende il messaggio di Diletta un inno alla felicità e alla crescita della sua famiglia.