Calciomercato :Juventus: arriva Alcaraz dal Southampton?

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

La Juventus si avvicina alla conclusione della ricerca di un centrocampista. Le proposte per Bonaventura e Pereyra, rivolte a Fiorentina e Udinese, sono state respinte, spingendo la squadra a orientare la sua attenzione verso un nuovo obiettivo: Carlos Alcaraz, argentino classe 2002 in forza al Southampton. Alcaraz ha già manifestato il suo consenso al trasferimento e, secondo le informazioni di Sky Sport, è in procinto di recarsi a Torino per sottoporsi alle visite mediche.

Attualmente, si stanno svolgendo negoziati con il club inglese per definire gli accordi relativi a un prestito oneroso con diritto di riscatto, un'operazione che comporterebbe un costo totale di 35 milioni di euro. La trattativa si prospetta come una tappa cruciale per la Juventus, che sta lavorando diligentemente per garantire l'inserimento di Alcaraz nella squadra. Nel frattempo, il giocatore argentino rappresenta un'opzione entusiasmante per il centrocampo della Juventus, e il club auspica che l'accordo si concluda con successo per rinforzare la squadra in vista delle sfide future.