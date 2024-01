Anticipazioni Masterchef Italia giovedì 1° febbraio: cuochi in piedi tutta la notte

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

Per la prima volta nella storia di MasterChef Italia, gli appassionati di cucina si cimenteranno in una sfida che li terrà svegli per l'intera notte. Nell'episodio di domani, giovedì 1° febbraio, trasmesso su Sky e in streaming su NOW, i partecipanti dovranno affrontare il difficile compito dei lievitati. Tutto ciò che verrà preparato durante la notte rimarrà avvolto in un intrigante mistero fino al mattino successivo, quando avranno finalmente la possibilità di lavorare l'impasto.

Il focus della prova, chiamata Invention Test di questa settimana, sarà la creazione di perfette pizze alla pala, da farcire con creatività. A giudicare le creazioni saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, accompagnati da un ospite d'eccezione: Pierluigi Roscioli, esperto della lievitazione dell'Antico Forno Roscioli a Roma, con una lunga tradizione familiare nella panificazione.

Lavorare con i lievitati è un'arte, e anche la Mystery Box rifletterà questo concetto. Come gli artisti mescolano i colori sulla tela, gli chef amalgamano gli ingredienti sui fornelli e presentano i piatti con creatività. I giudici saranno alla ricerca di piatti stravaganti, colorati e sorprendenti, capaci di distinguersi per originalità e fantasia. Il vincitore riceverà la preziosissima Golden Pin, l'ultimo premio in palio quest'anno.

Per i nove cuochi amatoriali ancora in gara, raggiunto l'obiettivo di entrare nella Top 10 di quest'anno, la competizione metterà ora alla prova il carattere di ciascuno. Nell'episodio di giovedì 1° febbraio, la prova in esterna si svolgerà a Foiano della Chiana (Arezzo), dove la Masterclass si cimenterà con la cucina alla brace insieme allo chef Errico Recanati, 1 stella Michelin.

La brigata sconfitta affronterà poi un Pressure Test con l'obiettivo di evitare una recensione negativa. Chi riuscirà a creare un piatto degno di elogi?

La sostenibilità ambientale è una priorità per MasterChef Italia, che promuove il consumo consapevole ed ecosostenibile. La produzione adotta un approccio plastic-free ed eco-friendly nei luoghi di lavoro, utilizzando prodotti compostabili ed ecosostenibili. La collaborazione con Last Minute Market permette di recuperare eccedenze alimentari a favore della Onlus "Opera Cardinal Ferrari".

MasterChef Italia ha ottenuto la certificazione "Food Waste Management System" da Bureau Veritas, diventando la prima realtà al mondo a ottenerla. Questo riconoscimento attesta l'impegno nella gestione responsabile degli sprechi alimentari. Bureau Veritas ha anche certificato l'applicazione corretta del protocollo "Green Audiovisual", dimostrando l'impegno nella riduzione del consumo energetico e dell'impatto ambientale.