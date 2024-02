Allarme Tumori bambini: C'è troppa disparità nei centri di oncologia pediatrica

In Italia, emerge un quadro di notevole disomogeneità nell'offerta di servizi sanitari destinati ai bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche, secondo quanto evidenziato dalla Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica). Tale constatazione si presenta in concomitanza con la 23esima Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, fissata per il 15 febbraio dall'Organizzazione mondiale della sanità, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei tumori infantili.

In occasione di questa giornata, la Fiagop ha pianificato un convegno presso la Camera dei Deputati il 15 febbraio, dal titolo "Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica". Al convegno parteciperanno esponenti politici, medici, esperti e rappresentanti delle 35 associazioni federate con la stessa Fiagop. Paolo Viti, presidente della Fiagop, afferma che l'obiettivo principale del convegno è portare all'attenzione delle istituzioni le disparità esistenti sul territorio nazionale nella gestione dei bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche. Si intende inoltre evidenziare le problematiche legate alla migrazione sanitaria, comunemente denominate "viaggi della speranza", dai territori meridionali alle strutture ospedaliere del centro-nord d'Italia, che possono rappresentare un ostacolo per pazienti e famiglie.

Paolo Viti prosegue spiegando che il convegno approfondirà le prospettive della nuova Rete Nazionale Tumori Rari, recentemente approvata anche dalla Conferenza Stato-Regioni, con un focus prioritario sugli interessi dei giovani pazienti. Come genitori e ex pazienti, si auspica che questa Rete possa diventare uno strumento efficace per curare il maggior numero possibile di bambini e giovani adulti affetti da malattie oncologiche.

Parallelamente al convegno a Roma, durante la settimana dal 12 al 18 febbraio, le associazioni federate alla Fiagop organizzeranno iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia. In particolare, saranno riproposte le attività "Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni", che prevedono la piantumazione di centinaia di piccole piante di melograno in parchi e giardini come simbolo di vita e solidarietà, e "Ti voglio una sacca di bene", volta a promuovere la donazione di sangue, fondamentale nelle terapie oncologiche pediatriche.