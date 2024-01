Adele torna in Europa con 4 concerti a Monaco

di Redazione Zazoom - mercoledì 31 gennaio 2024

La celebre pop star britannica, Adele, fa il suo ritorno in Europa dopo otto anni, annunciando quattro imperdibili date tutte in Germania, a Monaco, nel mese di agosto. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di eventi Live Nation e confermata dalla stessa Adele attraverso un post su Instagram.

La talentuosa cantante di 35 anni si esibirà in un'arena appositamente creata nel centro espositivo della città bavarese, con una capacità di accogliere ben 80mila persone per ogni data. "Non calcavo i palcoscenici europei dal 2016!" ha esclamato entusiasta Adele su Instagram. Ha aggiunto: "Non avrei potuto pensare a un modo più meraviglioso di trascorrere la mia estate, concludendo questa straordinaria fase della mia vita e della mia carriera con spettacoli così vicini a casa, in un'estate così emozionante."

A Monaco, Adele si esibirà in uno "stadio pop-up su misura progettato attorno a qualunque spettacolo" desideri presentare, come ha condiviso su Instagram. La registrazione per l'acquisto dei biglietti è già aperta, inizierà il 7 febbraio per i fan registrati, mentre la vendita generale inizierà il 9 febbraio.

Con questo ritorno straordinario, Adele offre ai suoi fan un'opportunità unica di godere della sua straordinaria voce e del suo talento in un contesto eccezionale, sottolineando l'importanza di concludere questa fase della sua carriera con spettacoli così significativi e vicini a casa.