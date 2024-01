Calciomercato Juventus: Moise Kean non va all'Atletico Madrid

di Redazione Zazoom - martedì 30 gennaio 2024

La prospettiva di Moise Kean trasferirsi all'Atletico Madrid è svanita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per il prestito dell'attaccante della Juventus si è arenata nelle ultime ore del calciomercato di gennaio 2024 e ora è ufficialmente saltata. Kean, che è stato fermo per un mese a causa di un problema alla tibia, ha sostenuto ieri test fisici approfonditi nella capitale spagnola.

Il personale medico dell'Atletico ritiene che i tempi necessari per farlo scendere in campo siano più lunghi rispetto a quelli previsti in Italia, richiedendo ancora alcune settimane per il suo completo recupero. Nonostante i continui contatti tra i due club per risolvere la situazione, il club spagnolo ha deciso di non aspettare Kean. L'attaccante, che era a Madrid dallo scorso domenica e ha assistito alla vittoria 2-0 dell'Atletico contro il Valencia al 'Wanda Metropolitano', farà ritorno a Torino. Tuttavia, non è certo che rimarrà alla Juventus, potendo eventualmente partire se si troverà una soluzione alternativa durante questa sessione di mercato.