Valeria Marini e Gimmi Cangiano: Sono io che mi sono allontanata!

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

"Ho deciso di prendere una distanza da Gimmi a causa di una sua situazione sentimentale complessa. Tuttavia, ho scelto di mantenere la massima riservatezza su questo perché non cerco né visibilità, né desidero che la mia vita sentimentale diventi oggetto di pubblicità." Queste sono le parole di Valeria Marini, confermando la fine della sua relazione con l'onorevole Gerolamo Cangiano. Il deputato di Fdi aveva dichiarato di essere single durante un'intervista con l'inviato di 'Striscia la Notizia' Enrico Lucci.

"Con Gimmi, manteniamo un ottimo rapporto e siamo ancora molto amici", continua la showgirl. Riguardo alle voci che vedono Cangiano coinvolto con l'ex Miss Italia Denny Mendez, recentemente separata dal produttore cinematografico Oscar Generale, Marini risponde ironicamente: "Ma chi è? Cosa fa nella vita? È solo alla continua ricerca di visibilità. Ho parlato con Gimmi, e mi ha confermato che si tratta solo di una bufala." Riferendosi ancora a Denny Mendez, Valeria conclude con una risata: "A volte emergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini."

Gimmi Cangiano conferma la versione di Valeria Marini: "Ho incontrato Lucci di 'Striscia' che insisteva su Valeria, e per fermare le domande ho semplicemente dichiarato di essere una persona single", spiega. "Con Valeria ci siamo separati da un po' di tempo, ma abbiamo un legame di amicizia straordinaria. Stiamo lavorando insieme per la riapertura del Salone Margherita." Riguardo al presunto flirt con Denny Mendez, Cangiano precisa: "Siamo solo amici, non c'è alcuna relazione sentimentale."