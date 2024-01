Simone Billi: La Lega smentisce polemiche sull'aborto e incolpa Repubblica

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Il deputato della Lega, Simone Billi, ha risposto alle polemiche scatenate dal convegno organizzato alla Camera sui temi dell'aborto, respingendo le accuse e attribuendo la controversia a Repubblica. In un'intervista all'AdnKronos, Billi ha dichiarato: "E' una cavolata, non so come è venuta fuori, cosa c'entro io... E' colpa di Repubblica." Aggiungendo: "Io contro la legge 194? Ma no, dai, certo che deve restare..."

Il convegno, organizzato dal Centro Studi Politici e Strategici 'Machiavelli', ha generato discussioni, con il Partito Democratico che ha criticato fortemente le dichiarazioni dei relatori. La senatrice del PD, Valeria Valente, membro della Bicamerale femminicidio e del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, ha commentato: "E’ gravissimo e inaccettabile che deputati della Lega mettano in discussione una legge dello Stato...". Valente ha chiesto anche la posizione di Premier Meloni e della ministra Roccella.

La senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ha condannato l'iniziativa definendola "oltre l'oscurantismo". Criticando Billi, ha sottolineato che il convegno ha messo in discussione la legge 194 e negato l'aborto come diritto, definendo la maggioranza come "inadeguata, incapace e illiberale". Ha concluso il suo intervento sui social con l'appello: "Dovete andare a casa".