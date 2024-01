Schlein-Meloni: il confronto sul tema della Sanità

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Elly Schlein solleva questioni cruciali riguardanti la sanità e "le gravi sfide degli ospedali a causa della carenza di personale". Questo argomento sarà affrontato oggi da Giorgia Meloni durante il primo turno alla Camera. Si tratta di una tematica tangibile, vicina alla vita quotidiana dei cittadini, che si complica ulteriormente con l'autonomia differenziata proposta da Calderoli. È anche un tema centrale nella campagna elettorale, con Schlein che intende farne uno dei pilastri nei prossimi mesi, insieme al costo della vita. I democratici stanno organizzando tappe dedicate con incontri con operatori sanitari, un tour nel mondo della sanità. Mentre la campagna è in corso, mancano ancora decisioni cruciali sulle candidature alle elezioni europee, inclusi Schlein e Meloni. Anche le elezioni amministrative sono un terreno aperto con molte partite ancora in sospeso.

"Con Elly ci confrontiamo spesso, discutendo su vari temi, compresa la situazione territoriale", afferma Giuseppe Conte, evidenziando che il dialogo con il Partito Democratico è aperto. Le decisioni in merito verranno prese in seguito. Dalla Piemonte alla Basilicata, passando per comuni significativi, la partita è aperta. In Sardegna e Abruzzo, dove si vota a febbraio e marzo, le alleanze sono già chiuse con Pd e M5S a sostegno degli stessi candidati. Le altre due regioni - Piemonte e Basilicata - potrebbero andare al voto a giugno, insieme alle elezioni europee, e il decreto del governo è atteso in tal senso. In ogni caso, c'è ancora tempo per lavorare. Il successo in Sardegna potrebbe influenzare positivamente le trattative in altre realtà. Anche in Basilicata i negoziati sono in corso, con il Pd che propone primarie a cui il M5S esprime perplessità, ma il dialogo per individuare una candidatura comune resta aperto.

La possibilità di una rottura definitiva tra dem e M5S locali era concreta, ma i vertici nazionali preferiscono prendere tempo cercando di mediare. Schlein è determinata a costruire coalizioni alternative alla destra, rimarcando che gli elettori devono vedere un'alternativa. Nonostante le sfide, è fiduciosa nel raggiungimento di questo obiettivo.