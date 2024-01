Sanremo 2024, rumors sui duetti: Negramaro con Malika e Clara con Ivana Spagna

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

A pochi giorni dall'inizio di Sanremo 2024, circolano rumors riguardo agli ospiti che i 30 artisti in gara porteranno sul palco durante la serata del venerdì dedicata alle cover. Secondo fonti attendibili, i Negramaro potrebbero esibirsi con Malika interpretando una canzone di Battisti, forse 'La Canzone del Sole'. Clara potrebbe collaborare con Ivana Spagna, Mr. Rain con i Gemelli Diversi, mentre per Ghali si sta ancora valutando quale brano di Toto Cutugno eseguire. Altri accostamenti includono i Bnkr 44 con Nada, Irama con Riccardo Cocciante, i The Kolors con Umberto Tozzi, e molte altre interessanti collaborazioni.

Nonostante il puzzle delle 30 performance stia prendendo forma, alcune incognite persistono, soprattutto riguardo ai titoli delle cover, che in molti casi saranno sorprese legate all'artista ospite.