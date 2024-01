Ryanair: nuove basi a Reggio Calabria e Trieste con più voli in Italia e tariffe in calo

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Ryanair sta intensificando la sua presenza sul mercato italiano, annunciando l'apertura di due nuove basi a Reggio Calabria e Trieste. Michael O'Leary, CEO della compagnia aerea, ha confermato questa strategia in un'intervista a 'La Repubblica', definendo l'apertura a Reggio Calabria come un evento storico. Inoltre, ha annunciato il lancio di sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino, e altre dieci da Malpensa e Orio al Serio per la prossima estate.

O'Leary ha dichiarato anche una riduzione dei prezzi dei biglietti per la prossima stagione estiva: "I nostri biglietti costeranno il 4 o 5% in meno". Ha sottolineato che tutte le nuove rotte offriranno tariffe competitive, a partire da 29 euro, e talvolta anche da 14 e 19 euro. Ha enfatizzato il concetto che prenotare in anticipo consente di ottenere tariffe più convenienti, mentre chi prenota più tardi potrebbe pagare fino a 200 euro. Ha analogamente evidenziato la politica di Ryanair di offrire tariffe variabili in base alla domanda, affermando che la compagnia non vende biglietti come "scatolette di cibo per cani a prezzo fisso: 3 euro".

Inoltre, O'Leary ha annunciato l'ingresso di Roberta Neri nel consiglio di amministrazione di Ryanair Holding, sottolineando le sue competenze nel settore dell'aviazione e il suo background lavorativo all'Enav. Ha elogiato Neri come una figura di valore, sottolineando la sua italianità e l'importanza che Ryanair attribuisce al mercato italiano.

Affrontando il rapporto con il governo italiano, O'Leary ha rivelato che chiederà a Giorgia Meloni, con cui non si è ancora incontrato, di creare le condizioni favorevoli affinché Ryanair possa investire ulteriori 8 miliardi in Italia. Ha tuttavia specificato la necessità di eliminare l'addizionale comunale che i passeggeri di Ryanair pagano, sottolineando la stanchezza della compagnia nel finanziare le pensioni degli ex piloti Alitalia attraverso questa imposta.