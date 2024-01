Roma: morto 42enne in scontro tra moto e bici sulla Prenestina

Tragedia mortale lungo via Prenestina, a Roma, dove un incidente ha causato la morte di un motociclista di 42 anni alla guida di una Yamaha. La collisione avvenne con un ciclista nei pressi di Porta Maggiore, intorno alle 20:30 di martedì sera. I vigili urbani del V Prenestino sono intervenuti per eseguire i necessari rilievi sul luogo dell'incidente. Il ciclista coinvolto, un uomo di circa quarant'anni proveniente dal Bangladesh, ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale San Giovanni in codice giallo. Al momento, stanno procedendo gli accertamenti per determinare se il ciclista fosse sotto l'influenza di alcol e/o droghe. La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine. In questo momento di dolore, si rivolge il pensiero alle vittime coinvolte e alle loro famiglie.