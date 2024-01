Morto l'attore di Star Trek e Alien Nation: Gary Graham aveva 73 anni

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

L'attore statunitense Gary Graham, noto per il suo ruolo del detective Matthew Sikes nella serie televisiva di fantascienza 'Alien Nation', è scomparso all'età di 73 anni. Oltre al suo contributo nell'universo di 'Star Trek', interpretando personaggi come Tanis in 'Star Trek: Voyager' e l'ambasciatore vulcaniano Soval in 'Star Trek: Enterprise', Graham ha lasciato un segno indelebile con il suo ruolo in 'Alien Nation', dove ha recitato accanto a Eric Pierpoint.

Nella serie 'Alien Nation', Graham ha incarnato il detective di Los Angeles Matthew Sikes, mentre Pierpoint ha interpretato George Francisco, un "immigrato" proveniente da un altro pianeta. La coppia di attori ha continuato a collaborare in vari telefilm legati alla serie originale. La storia di 'Alien Nation' è iniziata con il film del 1988 diretto da Graham Baker, con James Caan nel ruolo di Matthew e Mandy Patinkin nel ruolo del nuovo arrivato.

La carriera cinematografica di Graham comprende una trentina di film, tra cui il ruolo di spacciatore di film porno nel thriller 'Hardcore' di Paul Schrader nel 1979, e la parte del fratello maggiore del personaggio di Tom Cruise in 'Il ribelle' del 1983 diretto da Michael Chapman. Graham ha anche fatto apparizioni televisive in diverse serie, tra cui 'L'incredibile Hulk', 'Hazzard', 'California', 'Mai dire sì', 'Hunter', 'Renegade', 'Un detective in corsia'.

La sua esperienza cinematografica include film come 'Robojox' (1989), 'Gli ultimi guerrieri' (1989) e 'Champion' (2017). La sua presenza nell'industria cinematografica e televisiva ha contribuito a definire un'eccezionale carriera caratterizzata da ruoli diversificati e interpretazioni memorabili. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo, ma il suo lascito artistico rimarrà nei cuori dei suoi ammiratori.