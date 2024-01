Lava i genitali ai cavalli! indagine su presunte vessazioni all'Accademia militare di Modena

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Un membro del Corpo degli Ingegneri Militari (Cim) dell'Accademia Militare di Modena è al centro di un'indagine condotta dalla procura di Modena, che ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari in seguito alle presunte vessazioni perpetrate. L'individuo è sotto inchiesta per comportamenti inappropriati, tra cui battute a sfondo sessuale, commenti sulle caratteristiche fisiche e l'inaspettato ordine di lavare frequentemente i genitali dei cavalli, imposto come forma di punizione.

L'indagine coinvolge undici presunte vittime, uomini e donne, con gli episodi contestati risalenti agli anni 2019-2021. Tra i reati ipotizzati figurano minacce e violenza privata. Otto dei presunti maltrattati militari sono assistiti dall'avvocato Massimiliano Strampelli, il quale si limita a dichiarare: "Ci auguriamo che il ministero della Difesa e l'Esercito si costituiscano parte civile" in caso di un futuro processo.

Questa situazione evidenzia la necessità di affrontare seriamente il problema delle vessazioni nei contesti militari, con l'auspicio che le autorità competenti intervengano a sostegno delle vittime. La dimensione umana di tali comportamenti inaccettabili richiede una risposta robusta da parte delle istituzioni coinvolte, affinché sia garantita giustizia e si promuova un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro.