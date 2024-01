Kate Middleton sta meglio: Le ultime news Royal family

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Mentre Kate Middleton sta facendo progressi dopo l'intervento chirurgico, Re Carlo segue il consiglio di Camilla, che, secondo quanto riportato dal Sun, gli ha suggerito di prendersi del tempo per riposarsi prima dell'intervento programmato per questa settimana. La notizia della sua diagnosi sorprendente è emersa dopo le faticose visite di Stato in Francia, Germania e Kenya nel 2023, come riferisce il giornale britannico citando una fonte interna che afferma che "la Regina gli ha consigliato di rallentare un po'". Nonostante questo, una fonte del palazzo reale ha dichiarato: "La sua dedizione al lavoro è ben conosciuta e non sorprende nessuno". Anche se potrebbe mantenere un profilo più basso per circa un mese, Charles continuerà a svolgere le sue responsabilità mentre si concede il riposo.

Charles è stato avvistato passeggiare per la tenuta di Sandringham, dove è arrivato da Balmoral venerdì scorso. Il giorno precedente, Camilla aveva trascorso un'ulteriore notte con lui in Scozia prima di recarsi alla sua villa di campagna a Lacock, nel Wiltshire. La regina ha dichiarato ieri che il marito sta "bene". La scorsa mercoledì gli è stata diagnosticata un'ingrossamento della prostata, portandolo a rinunciare agli impegni su consiglio medico. La divulgazione della sua diagnosi, con l'intento di sensibilizzare più uomini riguardo agli accertamenti in presenza di sintomi, ha generato un notevole aumento delle visite alla pagina dell’Nhs England sull’ingrossamento benigno della prostata, registrando 26.170 visite nelle successive 48 ore, rispetto alla media giornaliera di appena 1.400.

Per quanto riguarda Kate Middleton, la sua permanenza in ospedale ha superato la prima settimana. La principessa di Galles è stata ricoverata alla London Clinic martedì scorso per un intervento chirurgico addominale programmato e ci si aspetta che rimarrà ospedalizzata per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni nel totale recupero dall'operazione riuscita. Si dice che la principessa di 42 anni "stia bene", ma non riprenderà i suoi doveri ufficiali fino dopo le festività pasquali.