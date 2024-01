Italiani sono stressati e ansiosi: aumentano gastriti e reflusso

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Zazoom News © 2024 - Police Privacy

Le patologie come la gastrite, il reflusso gastroesofageo e l'intestino irritabile stanno aumentando tra gli italiani, che si trovano sempre più stressati e ansiosi a causa della pandemia, della guerra Russia-Ucraina, della crisi economica e del conflitto tra Israele e Hamas. Questo è quanto dichiara Luca Frulloni, presidente della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige). Le malattie gastroenterologiche funzionali, come il reflusso e l'intestino irritabile, stanno diventando sempre più comuni, come confermano le vendite crescenti di inibitori della pompa protonica (Ppi), farmaci contro l'acidità gastrica, in farmacia. Queste patologie, insieme a quelle epato-biliari, sono ora la terza causa di ricovero ospedaliero in Italia, secondo i dati del ministero della Salute del 2020, precedute solo dalle patologie cardiovascolari e respiratorie. Riguardo ai costi dei farmaci anti-gastrite, Luca Frulloni spiega che il costo unitario per capsula è notevolmente diminuito nel tempo, grazie all'arrivo sul mercato di equivalenti. Attualmente, con 6-8 euro, è possibile acquistare 28 compresse di Ppi, a fronte del triplo del costo di qualche anno fa.