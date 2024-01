IT- alert: nuovo test oggi 24 gennaio in 4 regioni

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Prosegue la fase sperimentale del sistema di allarme pubblico IT-alert, dedicata a situazioni di rischio specifiche e limitate territorialmente. Oggi, 24 gennaio 2024, alle 12, il tuo telefono emetterà un suono distintivo diverso dalle notifiche normali per segnalare un incidente rilevante in stabilimenti industriali in quattro regioni: Calabria (Butangas, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose - CS), Campania (Garolla S.R.L., Napoli), Emilia-Romagna (Scam S.P.A., Modena), e Sardegna (Fiamma 2000 S.P.A., Serramanna - SU, Villasor - SU).

Per "incidente rilevante" si intende un evento come un'emanazione, un incendio o un'esplosione di grande entità, derivante da sviluppi incontrollati durante l'operatività di uno stabilimento industriale classificato a rischio secondo il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, attuazione della direttiva 2012/18/UE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose. Tale evento presenta un grave pericolo immediato o differito per la salute umana e l'ambiente, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, coinvolgendo una o più sostanze pericolose.

Ogni stabilimento industriale deve possedere un Piano di emergenza esterno (PEE) per gestire danni al di fuori dell'area e un Piano di emergenza interno (PEI) per affrontare danni all'interno dello stabilimento. Nel caso di un incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla direttiva Seveso, il messaggio simulato inviato alla popolazione coinvolta sarà il seguente: "TEST TEST - Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella tua zona. Per vedere il messaggio effettivo in caso di reale pericolo, visita www.it-alert.gov.it TEST TEST." Questo messaggio sarà recapitato ai telefoni accesi e con connessione telefonica nelle aree coinvolte.