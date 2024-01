Gigi Riva: Una folla oceanica per i funerali a Cagliari

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Un'imponente folla si è riunita a Cagliari per commemorare Gigi Riva, noto come il 'Rombo di Tuono'. Il suo feretro, scortato amorevolmente dai familiari, ha varcato la soglia della chiesa, suscitando calorosi applausi da parte delle persone che si erano raccolte in silenzio sul sagrato della Basilica di Bonaria.

All'interno, numerosi illustri ex calciatori del Cagliari, tra cui Zola, Matteoli, Pusceddu, Suazo, Selvaggi, Conti e molti altri, hanno dato il loro caloroso benvenuto al caro amico Gigi. La presenza del Ministro dello Sport Abodi e del Presidente del CONI Malagò ha aggiunto un tocco istituzionale all'evento. Buffon e Spalletti hanno guidato la delegazione azzurra, affiancati da Tardelli, Cannavaro, Peruzzi e Amelia.

Claudio Ranieri, insieme a Cossu, Muzzi e tutti i giocatori della prima squadra, ha reso omaggio al grande campione. In una commovente scena laterale, Pisacane ha rappresentato la squadra Primavera e le giovanili del Cagliari. In un'altra navata, centinaia di sindaci provenienti da ogni angolo della Sardegna si sono riuniti, con un monitor dedicato a loro, testimoniando l'unità della comunità in questo momento difficile.