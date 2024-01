Le frasi shock di Alain Delon: Voglio morire, la vita è finita

Nel corso della visita medica presso la sua casa di campagna a Douchy, nella Valle della Loira, Alain Delon, l'amatissimo attore francese colpito da un grave ictus nel 2019, avrebbe condiviso pensieri struggenti con il medico. Le sue parole rivelano una fragilità fisica e emotiva, affermando di non aspettarsi più nulla dalla vita. Questa confidenza avvenne nell'ambito dell'indagine giudiziaria su Hiromi Rollin, la dama di compagnia di Delon, segnalata dai suoi figli Anouchka, Alain-Fabien e Anthony. Il rapporto d'inchiesta, pubblicato da 'Le Parisien', documenta il grave stato fisico e psicologico di Delon, con il medico che segnalò un forte rischio di suicidio. Nel corso dell'interrogatorio da parte dei gendarmi di Orléans, Alain Delon, visibilmente indebolito, è stato descritto come incapace di camminare senza stampelle, con una notevole difficoltà nella comunicazione. Gli inquirenti, basandosi su elementi già noti da gennaio 2022, concludono sulla sua condizione di vulnerabilità. Recentemente, Hiromi Rollin ha denunciato i tre figli di Delon per tentato omicidio, affermando che potrebbe trattarsi di un premeditato attentato nei confronti del padre. La procura di Montargis sta ora conducendo indagini urgenti su queste gravi accuse.